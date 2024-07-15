В Одесі прогриміли вибухи

У ніч проти 15 травня Одесу сколихнули вибухи. Місцеві повідомляють про гучні звуки у місті.

Про це пишуть місцеві ЗМІ та телеграм-канали. 24 Канал радить не нехтувати своєю безпекою та перебувати в укритті до закінчення повітряної тривоги.

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В Одесі чули вибухи

О 01:18 на території Одеси та області пролунав сигнал повітряної тривоги. На той момент Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку з півдня, зокрема, йшлося про загрозу застосування балістичного озброєння.

Вже о 01:37 там застерегли про швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку Одеси та закликали негайно спускатися до укриттів. У Місцевій ОВА тоді порадили перебувати у безпечних місцях до відбою.

Буквально через хвилину з'явилася інформація від моніторингових каналів та місцевих ЗМІ про вибух, який чули в місті. Ймовірно, гучно було в межах Одеського району. За попередньою інформацією, ворог вдарив "Іскандер-М".

Також, попередньо, як пишуть "монітори", наразі у повітряному просторі ракети більше не фіксують. Водночас до відбою повітряної тривоги є загроза балістичного удару.

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Орієнтовно о 02:05 кореспонденти Суспільного повідомили про ще один вибух, який чули у місті. За даними ЗМІ, нашим оборонцям неба вдалося збити ворожий розвідувальний дрон над Одесою та областю.