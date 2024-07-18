В Одесі прогриміли вибухи: ймовірно, ворог вдарив балістикою
Росіяни продовжують обстрілювати східні та південні області нашої держави. Під ударом цього разу, на жаль, опинилася Одеса.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. У місті чули щонайменше 2 сильних вибухи.
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В Одесі чули вибухи
Орієнтовно о 20:38 в Одесі та області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня у регіонах, де оголошено небезпеку.
Вже о 20:41 оборонці неба застерегли про ракету, яка летіла у напрямку міста. Водночас моніторингові канали писали про рух у бік Одеського району "Іскандер-М". Саме тоді, на жаль, у місті прогриміло два потужних вибухи.
Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою,
– писали в ОВА.
Водночас місцевий голова Геннадій Терехов також підтвердив інформацію про вибухи. Наразі жодних деталей стосовно можливих наслідків атаки оприлюднено не було, ймовірно, подробиці будуть дещо згодом.
Нагадаємо, вночі 15 липня на території Одеси та області пролунав сигнал повітряної тривоги. На той момент Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку з півдня та застерегли швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку міста.
Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, попередньо – "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.