В Одесі прогриміли вибухи: ймовірно, ворог вдарив балістикою

Росіяни продовжують обстрілювати східні та південні області нашої держави. Під ударом цього разу, на жаль, опинилася Одеса.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. У місті чули щонайменше 2 сильних вибухи.

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В Одесі чули вибухи

Орієнтовно о 20:38 в Одесі та області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили писали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня у регіонах, де оголошено небезпеку.

Вже о 20:41 оборонці неба застерегли про ракету, яка летіла у напрямку міста. Водночас моніторингові канали писали про рух у бік Одеського району "Іскандер-М". Саме тоді, на жаль, у місті прогриміло два потужних вибухи.

Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою,

– писали в ОВА.

Водночас місцевий голова Геннадій Терехов також підтвердив інформацію про вибухи. Наразі жодних деталей стосовно можливих наслідків атаки оприлюднено не було, ймовірно, подробиці будуть дещо згодом.

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Нагадаємо, вночі 15 липня на території Одеси та області пролунав сигнал повітряної тривоги. На той момент Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку з півдня та застерегли швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку міста.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, попередньо – "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.