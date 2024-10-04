В Одесі пролунали вибухи, у регіоні працює ППО
Джерело:Геннадій Труханов
Вночі 4 жовтня в Одесі пролунали вибухи. У цей час у місті була оголошена повітряна тривога.
Звечора росіяни запустили по Україні, зокрема й по Одещині, дрони-камікадзе типу "Шахед". Саме з роботою по ворожих дронах і пов'язані гучні звуки. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття.
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Вибухи в Одесі та регіоні
У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,
– написав мер міста Геннадій Труханов о 00:32.
Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи в Одесі стали наслідком роботи ППО по "Шахедах".
Повітряна тривога в Одеській області була оголошена приблизно о 00:08.
Монітори о 00:18 писали про 6 дронів-камікадзе з акваторії Чорного моря. Зазначалося, що перша пара летить курсом на Фонтанку/Південне, інші повторюють курс. Пабліки попереджали, що найближчим часом може розпочатися антимопедна робота у прибережних населених пунктах.
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