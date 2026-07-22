Росіяни цинічно атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Окупанти не припиняють терору Одеси і вдосвіта 22 липня знову атакували місто. Так, о 04:15 Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації.

Уже за кілька хвилин російська армія запустила ракети, а близько 04:30 в Одесі прогриміли вибухи.

Відомо, що ворог атакував місто крилатими ракетами. Однак наразі про наслідки не повідомляли. Також не зʼявлялася інформація про жертв чи постраждалих.

Важливо! Останнім часом російська армія посилила атаки на Одещину. Як пояснив начальник Управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог продовжує терор через стратегічне значення регіону. Так, під ударом опиняються портова та цивільна інфраструктури.

Варто наголосити, що ворог цілодобово бʼє по Одесі. Так, 20 липня росіяни посеред дня завдали удару по місту. Окупанти атакували цивільне підприємство. На жаль, є жертви та постраждалі.