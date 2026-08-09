В Одесі пролунали вибухи: на місто летіли ракети
Росія атакувала Одесу передмістя ракетами та дронами. У місті чули вибухи.
Близько 12:30 Одещиною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про небезпечну активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.
Що відомо про вибухи в Одесі?
О 12:50 військові попередили про цілі в акваторії Чорного моря, які рухаються у напрямку Одеси, Чорноморська, Чорноморського, Затоки.
О 12:54 в Одеському районі прогриміли вибухи.
О 12:57 ворог запустив ще керовану авіаційну ракету у напрямку Біляєвки / Маяків.
0 13:01 вибухи чули на Одещині.
О 13:13 з'явилося повідомлення про рух ракети з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси / Чорноморського.
За даними моніторингових каналів, Росія атакувала Одещину керованими авіаційними ракетами, а також дроно-ракетами "Бандероль".
Нагадаємо, що вночі Одещина вже зазнала комбінованої атаки. Ворог застосував 11 ракет різних типів, більшість із них – балістичні.
Також окупанти атакували регіон до 100 БпЛА різних типів, зокрема реактивними та баражувальними боєприпасами типу "Бандероль".
Сили ППО збили 72 відсотків БпЛА, а також п'ять із шести "Бандеролей" та одну ракету. Ще три ракети не досягли цілей.
На жаль, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА в Одесі та області на дев'яти об'єктах.
Станом на 13:00 кількість постраждалих зросла до 12. 11 людей госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Унаслідок атаки в Одесі пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури, зокрема енергетичної.
У місті частково зникло світло, а також є перебої з поданням води та мобільним зв'язком.