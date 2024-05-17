Окупанти вдарили по Одесі та Харкову. Влада на місцях закликає містян ховатися в укриттях.

Вдень, 17 травня, в Одесі та Харкові було гучно. Там пролунало щонайменше по одному вибуху. Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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Приліт в Одесі

О 15:14 військові заявили про існування загрози використання ворогом балістики з південно-східного напрямку. У низці областей оголосили тривогу, зокрема на Одещині.

Вже о 15:18 у місті прогримів вибух. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою.

Це важливо!

– наголосив голова ОВА Олег Кіпер.

Місцеві пабліки пишуть про дуже сильний вибух, а також публікують фото чорного диму, який піднявся над місцем прильоту ворожої ракети.

Наслідки удару по Одесі / Фото соцмережі

Окупанти атакували Одесу / Фото Суспільне

О 15:47 для Одещини оголосили відбій небезпеки.

Харків перебував під ворожим обстрілом

Повітряна тривога триває на Харківщині від самого ранку. Вдень за двадцять хвилин після оголошення про загрозу балістики в обласному центрі пролунав вибух. Це сталося приблизно о 15:37, як повідомив мер міста Ігор Терехов.

Обережно: окупанти завдають ударів по Харкову!

– звернувся до містян голова ОВА Олег Синєгубов.

О 15:47 у Харкові знову пролунали вибухи.

Пізніше Терехов повідомив, що у місті було кілька прильотів, на місцях влучань спалахнули пожежі.

Попередньо, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки. Кількість потерпілих може збільшитися.

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