В Одесі прогримів вибух: на місці "прильоту" спалахнула пожежа

В Одесі прогримів вибух. Відомо, що це трапилось від час повітряної тривоги.

Відповідну інформацію про вибух повідомили орієнтовно о 04:51 16 липня. Варто пригадати, що тривога у області лунає ще з 03:58.

Зауважте Втомилися ходити в укриття: корисне відео, чому не можна ігнорувати повітряну тривогу

В Одесі знову вибухи

Місцеві жителі повідомили про вибух. Також відомо, що на місці "прильоту" спалахнула пожежа.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив інформацію про "прильот".

Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники,

– написав Братчук.

Наразі офіційні деталі атаки на місто не відомі.

Вдосвіта 16 липня росія атакувала декілька міст

Варто зазначити, що після початку повітряної тривоги у росія почала бити по українські землі фактично відразу. Зокрема, відомо, що вибухи почули жителі Харкова, ще гучніше було в Чугуєві.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Миколаєві, проте офіційного підтвердження не було. Натомість по Нікополю ворог вгатив точно, адже мер міста закликав людей не виходити з укриттів, не публікувати фото та відео на жодних ресурсах.

З'ясовуємо подробиці, деталі пізніше,

– пояснив Олександр Саюк.

Він також закликав людей бути спокійними та чекати наступних повідомлень.

Коротко про останні атаки на Україну

Ввечері 15 липня росіяни атакували Дніпро. Відомо, що вороги влучили в промислове підприємство та по людній вулиці поруч. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще 15 – поранені.

Вранці 15 липня окупанти вдарили у два університети в Миколаєві. Там двє людей отримали поранення. Відновити приміщення закладів освіти до 1 вересня не вдасться.

14 липня російські окупанти випустили 3 ракеті по центру Вінниці. росія вбила 23 мирних людей, з них 3 – діти. Майже 200 людей отримали поранення.

Окрім того, 14 липня окупанти також атакували Миколаїв. Ворог випустив по місту щонайменше 9 ракет. Вони поцілили в готель "Миколаїв", а також по двох школах та інших цивільних об'єктах інфраструктури міста.

Дивіться також – окупанти атакували Одесу ракетами з Каспійського моря: відео