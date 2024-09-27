В Одесі пролунали потужні вибухи: на місто летіли ударні безпілотники

В Одесі пізно вночі 27 вересня чули вибухи. До цього по всій області була оголошена повітряна тривога.

Була загроза атаки ударними безпілотниками типу "Шахед". 24 Канал закликає одеситів лишатися в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

До теми У Дніпрі та Запоріжжі чутно вибухи: там були тривоги через загрозу балістики

Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили ще 26 вересня о 23:40. Тоді Повітряні сили попереджали про ворожі дрони-камікадзе.

Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО,

– писали військові.

Згодом Повітряні сили писали, що "Шахеди" в Одеській області тримають західний курс. Далі стало відомо, що один з ударних БпЛА був на заході біля кордону в напрямку Тирасполя, що в так званому невизнаному Придністров'ї.

Ще один "Шахед", зазначали військові, підлітав з моря в район Чорноморська. Жителів міста також попереджали про можливу роботу ППО.

Вибухи в Одесі пролунав близько 00:54. Про це написали кореспонденти Суспільного.

"В Одесі було чутно вибухи", – зауважували журналісти.

Наразі ні в мерії Одеси, ні в ОВА не давали коментарів щодо наслідків у місті після вибухів.

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