В Одесі пролунали вибухи

З Чорного моря на Одесу направились дрони-камікадзе вночі 27 квітня. Близько 3 ночі обласний центр сколихнули вибухи.

Про вибухи у місті повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, інформує 24 Канал.

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Дрони дістались до Одеси з Чорного моря

Труханов закликав жителів міста перебувати в укриттях. Раніше з аналогічним попередженням звернулись до жителів регіону і у Повітряних силах ЗСУ.

Також загроза від запущених Росією "Шахедів" стосувалась і Чорноморська. Попередньо, над Одещиною ворожі безпілотники збивали сили протиповітряної оборони.

Станом на 3 ночі у більшості областей України – повітряна тривога. Небезпека чатує на жителів Півдня, Півночі, Сходу та частини центральних регіонів.



Вибухи пролунали у таких містах, окрім Одеси:

Житомир,

Павлоград,

Запоріжжя,

Дніпро.

Гучно було і на території Київської області. В Київській ОВА зазначили, що це працює по ворожих цілях ППО.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.