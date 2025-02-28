В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи: до міст рухалися ворожі "Шахеди"

Увечері 28 лютого ворог вчергове запустив дрони-камікадзе по території України. В Одесі та Миколаєві жителі чули вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення в місцевих телеграм-каналах. У містах працювала ППО.

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Росія атакує Одесу

О 21:04 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу через небезпеку застосування ворогом ударних БпЛА.

БпЛА в районі Одеси! Перебувайте в укриттях!

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Дрони рухалися до міста з акваторїї Чорного моря. О 21:15 повідомили про перші вибухи, протиповітряна оборона збивала ворожі "Шахеди".

Другий вибух пролунав у місті о 21:20. Водночас до Одеського району рухалися три ударні БпЛА, а один фіксували північніше обласного центру.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер попередив про небезпеку та закликав містян перебувати в укриттях.

"Шахеди" намагаються вдарити по Миколаєву

Після вибухів в Одесі, про гучні звуки повідомили також в Миколаєві. Тривога в області почалася ще о 20:12. Ймовірно, росіяни також намагалися атакувати місто "Шахедами".

Наразі в обох містах зберігається небезпека застосування ворожого озброєння.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.