В Одесі пролунали вибухи

Увечері 31 жовтня окупанти обстріляли Одесу. Про можливі наслідки поки немає інформації.

Про вибухи в Одесі зібрав дані 24 Канал. Нагадаємо, днем раніше окупанти випустили по Одещині близько десяти ракет.

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Що відомо про обстріл Одеси

У місті чутно вибух!

– написав Геннадій Труханов о 21:09.

У Повітряних силах писали про загрозу для Одеси та Чорноморська. Загалом там повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. На цьому наголошував і Олег Кіпер, тож, на жаль, обстріл Одеси не став сюрпризом.

Також ПС інформували про швидкісну ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області та керовану авіаційну ракету в напрямку Південного чи Очакова.

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" наводив дані про зліт Су-57 з Ахтубінська. Інші спільноти схиляються до думки, що ворог випустив дві крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69. Утім, ці дані потребують офіційного підтвердження.