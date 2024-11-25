В Одесі пролунала серія вибухів
Ворог завдає підступних ударів по українських містах зранку 25 листопада. На тлі цього вибухи прогриміли в Одесі, дрони противника збиває ППО.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Також відповідну інформацію оприлюднив міський голова Геннадій Труханов.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили орієнтовно о 09:32. Міський голова Геннадій Труханов повідомляв про вородий розвідувальний дрон, який рухався у напрямку міста. По ньому відпрацювала протиповітряна оборона.
В місті чутно вибух! Працюють наші захисники,
– написав він.
За кілька хвилин він закликав містян перебувати у безпечних місцях, і не дарма. В Одесі за мить пролунали повторні вибухи, росіяни завдали ракетного удару по місту. За даними моніторингових каналів, противник для цього використав балістичну ракету "Іскандер-М".
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