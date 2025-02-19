19 лютого, 20:53
В Одесі пролунали вибухи
Другий вечір поспіль Росія атакує Одесу "Шахедами". У місті пролунали вибухи 19 лютого. 24 Канал зібрав, що відомо.
Ворог атакує й інші регіони. Будьте в укриттях, якщо у вашій області тривога!
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Що відомо про вибухи в Одесі 19 лютого
О 20:48 Повітряні сили написали, що в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря летять ворожі БпЛА.
За десять хвилин кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі лунають вибухи. О 20:49 про це поінформував Геннадій Труханов.
Моніторингові спільноти наводять дані про велику кількість дронів на Одесу. Їх щонайменше десять.