В Одесі пролунали вибухи через атаку "Шахедами"

Близько 23:20 жителі Одеси чули вибухи. Місто знову опинилося під російською атакою. Росія застосувала ударні БпЛА проти цивільного українського міста.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

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Що відомо про вибухи в Одесі

О 23:08 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. На обласний центр рухалися ворожі "Шахеди" з акваторії Чорного моря.

За повідомленнями Труханова, особлива небезпека існувала для Київського району міста. Де пролунали вибухи та які наслідки атаки – поки що невідомо.

Жителів закликають бути уважними та подбати про свою безпеку. Атака дронів на Україну триває, тому до відбою небезпека залишається.

Де зараз повітряна тривога: карта

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Нагадаємо, з вечора Росія атакує "Шахедами" українські області. Вибухи лунали в Запорізькій та Київській областях, а також в Сумах та Дніпрі. Протиповітряна оборона працює по повітряних цілях. Очікується, що цієї ночі може застосувати багато БпЛА та інші засоби ураження.