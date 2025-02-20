В Одесі пролунав вибух: імовірно, підірвали авто

У четвер, 20 лютого, в Одесі пролунав вибух. В мережі повідомляють, що йдеться, ймовірно, про підрив автомобіля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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В Одесі могли підірвати автомобіль

За даними журналістів, вибух в Одесі пролунав близько 16:40. У ДСНС також повідомили, що на місце події вже прямує підрозділ.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах пишуть, що на проспекті Шевченка нібито був підірваний автомобіль. Як зазначають свідки, пожежа після вибуху не спостерігається.