В Одесі пролунав вибух: повітряну тривогу в області не оголошували

В Одесі зранку пролунав вибух. Повітряну тривогу в області не оголошували.

Вдосвіта ворог також атакував Одещину. Окупанти запускали дрони-камікадзе типу "Шахед", а також балістичні ракети, ймовірно, "Іскандер", передає 24 Канал.

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В Одесі знову чули вибух

Близько о 08:57 в Одесі чули вибух. Варто зауважити, що повітряну тривогу у місті та області не оголошували, а Повітряні сили не попереджали про загрозу.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що, ймовірно, над містом могли збити ворожий розвідувальний дрон. Наразі цю інформацію офіційно не підтверджували.

Згодом в Одесі знову пролунав вибух. Місцеві ЗМІ повідомляють про ймовірну роботу ППО.

Уночі ворог вкотре бив по енергетиці на Півдні

Сили оборони Півдня повідомили, що у ніч проти 10 квітня ворог вкотре атакував енергетичні об'єкти. Так, у Миколаївській області окупанти поцілили по об'єкту енергетики, внаслідок чого спалахнула пожежа. Наразі загоряння ліквідували, наслідки ворожої атаки уточнюються.

Водночас відомо, що в Миколаївській області зранку були аварійні відключення електроенергії. Наразі фахівці заживили всіх споживачів.

Окрім того, уламки збитих "Шахедів" також спричинили пожежа на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь оперативно ліквідували, постраждалих немає.

В Одеській області окупанти також били по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Вже відомо про 2 постраждалих працівників транспортного підприємства. Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок.