В Одесі розпочався суд над диверсантом – жителем Придністров'я, – Братчук

В Одесі розпочався суд над мешканцем так званого Придністров’я, який ще в січні проводив диверсійно-розвідувальну роботу. Він виконував відповідні завдання із дестабілізації ситуації в регіоні.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. За його словами, контрдиверсійну роботу в регіоні постійно проводять – буквально 24 на 7.

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Майже кожного дня затримуємо людей

Братчук наголошує, що практично кожного дня правоохоронці затримують людей, які можуть бути причетні до диверсійної або загалом антиукраїнської діяльності. Не про всі такі випадки одразу повідомляють через таємницю слідства.

Таких прикладів достатньо. Не про все зразу повідомляють. Тривають слідчі дії. Оперативна ситуація вимагає, щоб таємниця слідства зберігалася. Фактично затримання відбуваються кожного дня, – наголосив Сергій Братчук.

Правоохоронці та військові ретельно контролюють ситуацію з безпекою в регіоні. Вже давно посилена ділянка державного кордону із так званим Придністров’ям – ситуацію там постійно відстежують.

Звісно, потрібно бути обережними та обачними. Але наразі ситуація свідчить про те, що "другого фронту" на кордоні з Придністров’ям не буде. Підрозділи Збройних Сил України проводять відповідну роботу, щоб цього не допустити.

Є певні підозри, що російські окупанти можуть спробувати зробити атаку з Чорного моря через Дунай. Цей напрямок ретельно відстежують. Ба більше, такий випадок вже був на початку березня – туди проникали диверсійно-розвідувальні групи.

"На початку березня цього року були спроби противника проникнути в Дунай. Для нас все закінчилося добре, військові оперативно відреагували на ворога. Окупанти зазнали втрат, дехто встиг відступити. Більше таких спроб не було, але ризики зберігаються", – зазначив Сергій Братчук.

Він також наголосив, що ніхто не збирається розміновувати Одеський порт, щоб з нього експортувати зерно. Якщо це зробити – то дуже швидко російські підводні човни та великі десантні кораблі спробують туди увійти. Усі це розуміють.

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