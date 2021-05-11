В Одесі другий день шукають чоловіка: він пішов купатися та зник

До служби порятунку в Одесі повідомили про зникнення чоловіка пообідді 10 травня. Він пішов купатися в Чорному морі та зник.
Джерело:ДСНС
Чоловік збирався плавати поблизу причалу №136 в Одесі. Наразі його тіло шукають водолази.
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Що відомо про чоловіка
- 59-річний чоловік пішов купатися приблизно о 14:00.
- Пошукові роботи розпочали одразу після повідомлення про його зникнення.
- До операції залучили водолазів 3 структур.
- Вже дослідили 8 км берегової смуги, 12 квадратних кілометрів поверхні води та 15 тисяч квадратних метрів дна
- Наразі тіло чоловіка не знайшли – пошуки тривають.