В Одесі другий день шукають чоловіка: він пішов купатися та зник

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До служби порятунку в Одесі повідомили про зникнення чоловіка пообідді 10 травня. Він пішов купатися в Чорному морі та зник.

Джерело:

ДСНС

Чоловік збирався плавати поблизу причалу №136 в Одесі. Наразі його тіло шукають водолази.

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Що відомо про чоловіка

  • 59-річний чоловік пішов купатися приблизно о 14:00.
  • Пошукові роботи розпочали одразу після повідомлення про його зникнення.
  • До операції залучили водолазів 3 структур.
  • Вже дослідили 8 км берегової смуги, 12 квадратних кілометрів поверхні води та 15 тисяч квадратних метрів дна
  • Наразі тіло чоловіка не знайшли – пошуки тривають.
Зверніть увагу! На озері Трудове на Одещині перекинувся човен з прикордонником 5 травня. Загинув майор Констянтин Коняєв – його тіло знайшли водолази 6 квітня. Він координував дії своїх колег. Це допомогло 3 військовим допливти до берега і врятуватися. У Держбюро розслідувань призначили низку експертиз для встановлення деталей загибелі службовця.