В Одесі шукають колаборантів, які планували влаштувати провокацію 2 травня
Джерело:Нацполіція
В Одесі поліцейські проводять масштабне розслідування. Правоохоронці встановлюють колаборантів, які готують провокацію на День протистояння в Одесі – 2 травня.
Деталі розслідування
Правоохоронці виявили зброю та заборонену символіку. Наразі вони розшукують осіб, які працюють на російські спецслужби.
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Відомо, що ці зловмисники осіли в області ще раніше. Щоб не допустити провокацій, поліцейські та службовці Державного бюро розслідувань проводять масштабне розслідування. За результатами, вони вже вилучили:
- значну кількість різної зброї;
- комуністичну атрибутику;
- рекламні брошури із комуністичною та іншою забороненою символікою;
- посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення диверсій;
- гранати;
- набої;
- мобільні телефони;
- електронні носії інформації.
У зловмисників знайшли гранати / Фото Нацполіція
Колаборанти планують масштабну провокацію / Фото Нацполіція
Поліцейські в Одесі проводять масштабне розслідування: відео
Що трапилося в Одесі 2 травня 8 років тому
У 2014 році в центрі Одеси трапилися масштабні сутички. Тоді перед футбольним матчем уболівальники футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст", а також звичайні громадяни вирішили пройтися вулицями мирною ходою "За єдину Україну". Водночас проросійські активісти "Антимайдану" підготували власну ходу.
Колони перетнулися в районі Грецької площі. Тоді й почалися заворушення – учасники кидали один в одного камінням, коктейлями Молотова та піротехнікою. Згодом з'ясувалося, що у колаборантів була вогнепальна зброя, адже пролунали вистріли.
Найбільше жертв було на Куликовому полі: там підпалили Будинок профспілок, в якому ховалися люди. Загалом загинули 48 осіб, а ще понад 200 – зазнали травм.
Після трагічних подій Одеська міська рада оголосила в місті три дні жалоби.
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