Російські атаки завдали серйозних пошкоджень енергетичній інфраструктурі Одещини. Через руйнування магістральних електромереж енергетики поки не можуть передати споживачам необхідний обсяг електроенергії, а повне відновлення живлення потребуватиме часу.

Про це повідомили в Укренерго.

Чому в Одесі досі складна ситуація зі світлом?

Унаслідок російських ударів пошкоджені ключові магістральні електромережі, від яких залежить живлення Одеси та прилеглих населених пунктів. Тому проблема полягає не лише в дефіциті електроенергії – через руйнування інфраструктури фізично неможливо передати споживачам необхідну потужність.

Енергетики працювали над відновленням мереж упродовж усього попереднього дня та продовжували роботи вночі. Водночас ремонт ускладнюють загроза нових атак і повітряні тривоги, через які бригади не завжди можуть працювати безперервно.

Вранці енергетикам вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Їхнє стабільне живлення залишається першочерговим завданням.

Паралельно фахівці опрацьовують резервні схеми живлення та інші технічні рішення, які мають допомогти поступово повернути електроенергію решті споживачів. Водночас через масштабні руйнування повне відновлення потребуватиме часу.

Ремонтні роботи тривають, усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям Одеси та прилеглих районів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що напередодні в Одеській області фіксували раптові знеструмлення через спрацювання автоматичного захисту внаслідок перевантаження пошкоджених мереж. Тоді в ДТЕК зазначали, що російські війська повторно б'ють по щойно відновлених енергооб'єктах.