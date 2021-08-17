В Одесі СБУ затримала посадовця Мін'юсту: надавав платні "послуги"

В Одесі викрили хабарницьку схему чиновника Міністерства юстиції. Співробітники СБУ зібрали докази та 17 серпня чоловіка спіймали на гарячому.

Він є співробітником одного з відділів Виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Мін'юсту. На думку правоохоронців, посадовець отримував хабарі за надання "послуг", які пов'язані з його роботою.

Інша подія СБУ викрила корупційну схему з орендою приміщень Міноборони на Одещині: фото

Затриманий посадовець Мін'юсту в кабінеті / Фото СБУ

Суми завжди були різні

Слідчі встановили, що старший державний виконавець налагодив схему отримання грошей від учасників виконавчих проваджень. Вартість "послуг" зловмисника була різною – від 300 до 1 тисячі доларів. Її розмір залежав від того, скільки коштує майно, з якого знімали арешт.

Затримали посадовця в його кабінеті. Це трапилося, коли він нібито отримував хабар за зняття арешту з авто.



Кошти, якими давали хабар посадовцю Мін'юсту / Фото СБУ

Що загрожує чоловікові

Цей випадок розслідують за статтею про систематичне одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці.



Правоохоронці перераховують вилучені кошти / Фото СБУ

Про інші хабарі

5 серпня СБУ вкотре викрила корупційну схему на Укрзалізниці. Слідчі спецслужби встановили, що керівник підрозділу однієї з регіональних філій налагодив систему "відкатів".

Хабарі ця особа, ймовірно, отримувала за перемогу в тендерах на постачання запчастин до локомотивів. У момент затримання мовилося про тендер на 1 мільйон гривень.