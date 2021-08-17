В Одесі СБУ затримала посадовця Мін'юсту: надавав платні "послуги"
Джерело:СБУ Одещини
В Одесі викрили хабарницьку схему чиновника Міністерства юстиції. Співробітники СБУ зібрали докази та 17 серпня чоловіка спіймали на гарячому.
Він є співробітником одного з відділів Виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Мін'юсту. На думку правоохоронців, посадовець отримував хабарі за надання "послуг", які пов'язані з його роботою.
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Суми завжди були різні
Слідчі встановили, що старший державний виконавець налагодив схему отримання грошей від учасників виконавчих проваджень. Вартість "послуг" зловмисника була різною – від 300 до 1 тисячі доларів. Її розмір залежав від того, скільки коштує майно, з якого знімали арешт.
Затримали посадовця в його кабінеті. Це трапилося, коли він нібито отримував хабар за зняття арешту з авто.
Кошти, якими давали хабар посадовцю Мін'юсту / Фото СБУ
Що загрожує чоловікові
Цей випадок розслідують за статтею про систематичне одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо вину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці.
Правоохоронці перераховують вилучені кошти / Фото СБУ
Про інші хабарі
5 серпня СБУ вкотре викрила корупційну схему на Укрзалізниці. Слідчі спецслужби встановили, що керівник підрозділу однієї з регіональних філій налагодив систему "відкатів".
Хабарі ця особа, ймовірно, отримувала за перемогу в тендерах на постачання запчастин до локомотивів. У момент затримання мовилося про тендер на 1 мільйон гривень.