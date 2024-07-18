Центр Одеси залишився без водопостачання: стався аварійний прорив водопроводу

На одній із вулиць Одеси 18 липня стався аварійний прорив водопроводу. Жителі Приморського району залишилися без водопостачання.

Аномальна спека завдає значної шкоди обладнанню та мережам водоканалу. Однак фахівці вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт водопроводу в Одесі.

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В Одесі стався прорив водопроводу

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що у зв'язку із аварійним проривом водопроводу без водопостачання залишаються жителі Приморського району, включно з центральною частиною міста. Також на деяких прилеглих до Приморського району вулицях, Хаджибейського та Київського районів можливе зниження тиску.

Станом на 22:00 проведено розкопку на місці аварії, виявлено пошкодження чавунної водопровідної труби значного діаметра. Чавунні труби більш вразливі до температурних перепадів, також їх важче та довше ремонтувати,

– написав Труханов.

Він також наголосив, що до ремонтних робіт наразі залучені всі бригади аварійних служб "Інфоксводоканалу", які працюватимуть цілодобово. Співробітники компанії протягом ночі виготовлятимуть необхідні для ремонту комплектуючі, оскільки вони є унікальними і їх немає у продажу.

Враховуючи технологічні особливості та складність ремонтних робіт, за словами мера міста, орієнтовний час відновлення водопостачання – до 12:00 19 липня.