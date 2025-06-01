В Одесі з'явився стінопис, присвячений українським дітям, яких викрала Росія

На одній зі стін міста Одеса можна побачити нове графіті, що зображує викрадену ворогом українську дівчинку за колючим дротом. Малюнок є одним із серії "Стінописів Опору" в Одесі.

Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Козак Мамай став сучасним воїном: у Запоріжжі створили новий мурал про спротив

Що відомо про створення нового стінопису в Одесі

На стіні одного із пляжів Одеси відомий український художник Андрій Єрмоленко зобразив дівчинку за колючим дротом, яка є символом викрадених та насильно депортованих до Росії українських дітей. Її погляд – прямий і глибоко емоційний, сповнений болю, втрати й очікування. На грудях дитини – червона мапа України в області серця, що означає: Батьківщина досі живе в її душі, попри спроби зламати її ідентичність.

Деталі нового муралу в Одесі / Фото надані 24 Каналу

Дівчинка увінчана вінком із синьо-жовтих квітів – це символ України та знак надії водночас. Поруч із нею на колючому дроті сидить синиця – пташка, що асоціюється з домівкою та миром, немов нагадуючи, що Україна чекає на своїх дітей.

Як створювали мурал, присвячений українським дітям, в Одесі: дивіться відео

Цей мурал має стати голосом Одеси – українського міста свободи, багатокультурності й спротиву – на захист кожної української дитини, незаконно вивезеної до Росії. Він є візуальним втіленням гуманітарної програми, створеної за ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Я зробив цей стінопис, щоб нагадати людям тут і за кордоном про десятки тисяч українських дітей з окупованих територій, які знаходяться в полоні росіян. Я сам є батьком двох дітей, і мені б найбільше не хотілося, щоб мої діти були заручниками,

– каже автор муралу, відомий український художник, лауреат Шевченківської премії, співзасновник Армії громад України, Андрій Єрмоленко.

Андрій Єрмоленко створив стінопис в Одесі, присвячений викраденим українським дітям Росією / Фото надані 24 Каналу

Художник додає, що саме тому цим малюнком вирішив підтримати учасників руху опору на окупованих територіях, які борються, бо не хочуть, щоб їхні діти росли в окупації чи стали заручниками загарбників, або ж щоб у їхні вуха вливалася російська пропаганда і вони росли манкуртами.

Андрій Єрмоленко розповів про свій мурал, який він створив в Одесі: дивіться відео

Це вже другий патріотичний мурал, що з'явився в Одесі у червні. До цього художник Андрій Єрмоленко намалював одеського "Дюка" у вигляді учасника Руху Опору – з коктейлем Молотова та автоматом на ще одній популярній місцевій локації – пляжі Аркадія.

Наступним етапом, на думку автора, має стати створення українськими художниками відповідних муралів та графіті у містах країн ЄС, проведення інших заходів за кордоном, щоб привернути увагу всієї світової спільноти до злочинів проти українських дітей на окупованих Росією територіях.

Станом на 14 травня 2025 року Україна отримали повідомлення про 19 546 випадків депортації або примусового переміщення дітей окупантами. Але реальна цифра набагато вища. За деякими оцінками, це стосується сотень тисяч українських дітей.