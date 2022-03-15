В Одесі суд перерахує 40% зарплатні суддів на підтримку української армії
Джерело:фейсбук Приморського районного суду
У Приморському районному суді міста Одеси долучилися до підтримки українських військових. У ньому вирішили перерахувати 40% заробітної платні суддів на підтримку ЗСУ.
Про відповідну ініціативу повідомили на сторінці Приморського районного суду у фейсбуці. А саме рішення ухвалили під час Зборів суддів 14 березня.
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Від початку війни суд не припиняв свою роботу
З початку війни, в умовах правового режиму воєнного стану, Приморський районний суд міста Одеси не припиняв свою роботу, та у повному обсязі виконує завдання судочинства, передбачені Конституцією і законами України,
– йдеться у повідомленні.
Також частину суддівських заробітних плат скерують на матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату суду, а також надання адресної допомоги особам, які її потребують.
Крім того, у Приморському районному суді зібрали кошти на придбання засобів індивідуального захисту для працівників Служби судової охорони.
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