В Одесі суд перерахує 40% зарплатні суддів на підтримку української армії

У Приморському районному суді міста Одеси долучилися до підтримки українських військових. У ньому вирішили перерахувати 40% заробітної платні суддів на підтримку ЗСУ.

Про відповідну ініціативу повідомили на сторінці Приморського районного суду у фейсбуці. А саме рішення ухвалили під час Зборів суддів 14 березня.

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Від початку війни суд не припиняв свою роботу

З початку війни, в умовах правового режиму воєнного стану, Приморський районний суд міста Одеси не припиняв свою роботу, та у повному обсязі виконує завдання судочинства, передбачені Конституцією і законами України,

– йдеться у повідомленні.

Також частину суддівських заробітних плат скерують на матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату суду, а також надання адресної допомоги особам, які її потребують.

Крім того, у Приморському районному суді зібрали кошти на придбання засобів індивідуального захисту для працівників Служби судової охорони.

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