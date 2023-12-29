В Одесі з раннього ранку уже двічі лунали потужні вибухи

Окупанти активізувалися та почали запускати по нашій державі дрони та ракети. Уже вкотре за ніч проти 29 грудня вибухи пролунали в Одесі.

Влада закликає місцевих жителів не нехтувати безпекою та спускатися в укриття. Водночас про вибухи в Одесі близько 07:44 повідомили журналісти.

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Тривога і вибухи в Одесі

Зазначимо, що сирени на території одеській обласні вночі на п'ятницю, 29 грудня, гуділи два рази:

від 22:41 до 01:51;

від 06:33 до тепер (станом на 07:44).

У Повітряних силах констатували, що в напрямку Одеси летять крилаті ракети з Кіровоградської області. Близько 08:04 пролунав ще один вибух. Місцеві кажуть, що він був потужним.

У Силах оборони Півдня наголосили, що працюють системи ППО по ворожих цілях. Варто зберігати спокій та дбати про власну безпеку.



Що взяти зі собою в укриття / Картинка 24 Каналу

Додамо, що неспокійно також і в інших регіонах. Зокрема, вибухи чули уже у Львівській, Київській, Сумській, Хмельницькій та інших областях.

Вочевидь, ця масована ракетна атака є черговим воєнним злочином, що скоюють загарбники проти мирних людей. Однак не варто забувати, що справедливість обов'язково восторжествує – це правило, за яким працює цей світ. Для всіх росіян, які причетні до терору, наступить відповідальність.