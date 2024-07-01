В Одесі офіційно відкрили ще 4 пляжні зони: в ОВА розповіли, які саме
Джерело:Олег Кіпер
Зони для купання та оздоровлення в Одесі поступово доповнюються. Там для відвідувачів відкрили ще 4 пляжні зони.
Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Відповідне повідомлення він оприлюднив 1 липня у своєму телеграм-каналі.
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В Одесі відкрили нові пляжні зони
Відтепер доступні: інклюзивний пляж; пляж "True Man Sun of a Beach" та два пляжі "Red Line". Олег Кіпер зазначив, що список буде доповнюватись після проходження перевірок.
Він зазначив, що спільний наказ про доступ людей до моря ОВА підписала з командувачем оперативного стратегічного угрупування військ "Одеса".
Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби – перебування людей біля моря заборонено,
– наголосив Кіпер.
Нагадаємо, що 8 червня в Одесі відкрили перший пляж "Калетон".
В Одесі відкрили Інклюзивний пляж / Карта телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"
В Одесі відкрили ще "True Man Sun of a Beach" Карта телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"
Два пляжі "Red Line" відкрили в Одесі / Карта телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"