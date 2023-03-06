В Одесі відвідувачі парку розваг застрягли на атракціоні на висоті 60 метрів

Увечері 5 березня на атракціонах в парку Шевченка в Одесі відвідувачі застрягли на одному із них. Люди опинилися на висоті 60 метрів і не могли спуститися.

Люди застрягли на атракціоні Power Tower, повідомляє 24 Канал. Причини цього поки залишаються невідомі.

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У соцмережах кажуть, що людей зняли з атракціону

Скільки людей застрягли на атракціоні та скільки часу вони там провели – поки що невідомо. Однак у мережі місцеві повідомляють, що всіх людей звідти вдалося зняти. Однак чи це відновилася робота самого атракціону, чи довелося залучати рятувальників – поки що так само невідомо.

У мережі місцеві телеграм-канали тільки поширюють кадри, на яких видно людей на атракціоні, які звідти махають руками.

В Одесі люди застрягли на атракціоні на висоті 60 метрів: дивіться відео

Варто відзначити, що цей парк розваг нещодавно був у центрі скандалу. На початку грудня 2022 року одесити протестували проти нього, адже в часи тотальної економії світла та тих проблем з електрикою, з якими зіштовхнулися мешканці Одеси та області, парк продовжував роботу, на його території функціонувала ще й ковзанка й активно використовувалося освітлення.

Водночас керівництво парку запевняло, що під час відключень світла використовувало власні генератори. Крім того, там вважали, що у важкі часи людям потрібно трохи радості. Такої ж позиції дотримувалися і відвідувачі парку.