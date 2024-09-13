У російського генерала вилучили пентхаус біля моря в Одесі на понад мільйон доларів, – ЗМІ

У російського військового вилучили розкішну квартиру в Одесі. Раніше нерухомість намагалися незаконно продати через підставних осіб за 1,5 мільйона доларів.

Цей пентхаус належав колишньому заступнику міністра оборони Росії Міхаілу Дмітрієву, проте був записаний на його дружину.

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Довідка. Дмітрієв обіймав посади заступника міністра оборони та голови комітету з військово-технічного співробітництва, а зараз є держрадником при міністерстві оборони Росії та членом ради директорів оборонної корпорації "Тактичне ракетне озброєння.

Санкції проти Дмітрієва У грудні 2023 року його внесли до списку санкцій за причетність до підтримки російської збройної агресії проти України. Усі його активи в нашій країні заблокували та обмежили можливість проведення торгових операцій. Також санкції включали блокування спроб виведення грошей з України.

ЗМІ показали квартиру, яку вилучили у росіян

Київський районний суд Одеси заарештував квартиру російського генерала у квітні цього року. Це пентхаус біля моря площею 1012 квадратних метрів. На фото можна побачити типовий розкішний ремонт 2000-х років.

Квартира російського військового в Одесі: фото Думська

Журналісти повідомили, що раніше цю квартиру намагалися незаконно продати через підставних осіб за 1,5 мільйона доларів. Однак тепер нерухомість все ж передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Також вони зауважили, що у серпні суддя Київського райсуду Одеси Дмитро Тишко відмовив у передачі пентхауса АРМА. Після цього у нього з'явився будинок біля моря з басейном і гектаром землі за 140 тисяч доларів. І це не перше його рішення на користь російських окупантів в Україні.