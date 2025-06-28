В Одесі внаслідок атаки "Шахедами" пошкоджені будинки й авто, є постраждалі

У ніч на 28 червня росіяни вкотре атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Олега Кіпера.

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Які наслідки атаки "Шахедами" на Одесу 28 червня

Росія атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Голова ОВА повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, житлових будинків та автівок.

Наразі відомо про щонайменше 3 постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки,

– написав Олег Кіпер о 01:02.

Також посадовець зазначив, що на місці триває ліквідація наслідків ворожого удару.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що з 23:42 в Одесі прогриміла серія вибухів. Повітряні сили попереджали про групу російських ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.