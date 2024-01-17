В Одесі внаслідок атаки "Шахедів" без опалення понад півсотні будинків

У ніч на 17 січня росіяни атакували Одеську область дронами-камікадзе. В результаті атаки противника понад 50 будинків залишилися без теплопостачання.

Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, розповів, що внаслідок нічної ворожої атаки зафіксували пошкодження тепломережі.

Дивіться також Росія атакувала дронами та ракетами: 17 потерпілих у Харкові, в Одесі евакуювали 130 осіб

Понад півсотні будинків без опалення

Кіпер повідомив, що станом на 10:39 без опалення залишилися 58 будинків в місті Одесі.

За його словами, відновлювальні роботи можуть тривати добу.

Внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення наразі перебуває 58 будинків в місті Одесі. Термін виконання відновлювальних робіт – доба,

– зазначив голова Одеської ОВА.

В КП "Теплопостачання міста Одеси" повідомили, де призупинено теплопостачання у місті.

Так, внаслідок нічної ворожої атаки на Одесу призупинено теплопостачання за такими адресами:

вул. Армійська, 13,15,17,17а,19,21,23;

Ботанічний провулок, 2,2а,4,6;

Проспект Гагаріна, 23/4,23/5;

вул. Маршала Говорова, 5,5(а,б);

Проспект Шевченка, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.

Там заявили, що наразі вони очікують на дозвіл розпочинати роботи з відновлення теплопостачання. В КП "Теплопостачання міста Одеси" зазначили, що про їхній перебіг будуть повідомляти додатково.

Також стало відомо, що з бюджету Одеси виділили 5 мільйонів гривень на 8 будинків, що пошкодило під час атаки Росії у Приморському районі. Всі вони розташовані на проспекті Шевченка. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради сьогодні, 17 січня.

Росіяни атакували Одесу: що відомо