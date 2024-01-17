В Одесі внаслідок атаки "Шахедів" без опалення понад півсотні будинків
Джерело:Олег Кіпер
У ніч на 17 січня росіяни атакували Одеську область дронами-камікадзе. В результаті атаки противника понад 50 будинків залишилися без теплопостачання.
Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, розповів, що внаслідок нічної ворожої атаки зафіксували пошкодження тепломережі.
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Понад півсотні будинків без опалення
Кіпер повідомив, що станом на 10:39 без опалення залишилися 58 будинків в місті Одесі.
За його словами, відновлювальні роботи можуть тривати добу.
Внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення наразі перебуває 58 будинків в місті Одесі. Термін виконання відновлювальних робіт – доба,
– зазначив голова Одеської ОВА.
В КП "Теплопостачання міста Одеси" повідомили, де призупинено теплопостачання у місті.
Так, внаслідок нічної ворожої атаки на Одесу призупинено теплопостачання за такими адресами:
- вул. Армійська, 13,15,17,17а,19,21,23;
- Ботанічний провулок, 2,2а,4,6;
- Проспект Гагаріна, 23/4,23/5;
- вул. Маршала Говорова, 5,5(а,б);
- Проспект Шевченка, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.
Там заявили, що наразі вони очікують на дозвіл розпочинати роботи з відновлення теплопостачання. В КП "Теплопостачання міста Одеси" зазначили, що про їхній перебіг будуть повідомляти додатково.
Також стало відомо, що з бюджету Одеси виділили 5 мільйонів гривень на 8 будинків, що пошкодило під час атаки Росії у Приморському районі. Всі вони розташовані на проспекті Шевченка. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради сьогодні, 17 січня.
Росіяни атакували Одесу: що відомо
- В ніч на 17 січня ворог атакував Одеську область "Шахедами". Відомо, що 11 дронів-камікадзе вдалося збити. Проте, повідомляли про значні пошкодження внаслідок падіння уламків. Так, там понад 3 години працювали підрозділи ППО.
- У Силах оборони розповіли, що ворожі дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. "На Одещині 11 дронів збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси", – повідомили військові.
- Відомо, що евакуювали 130 осіб.