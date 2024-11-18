Ракетний удар по будинках в Одесі: 8 жертв, кількість поранених стрімко зросла

Росія 18 листопада завдала ракетного удару по будинках в Одесі. Окупанти вбили щонайменше 8 людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

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Атака на Одесу 18 листопада: що відомо про жертв і постраждалих

Мер наголосив, окупанти підступно спрямували ракету у житлову забудову, район ділової активності.

Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах,

– підкреслив Геннадій Труханов.

Голова ОВА в ефірі телемарафону розповів, що серед жертв – цивільні. Також загинув поліцейський і представник екстреної медичної допомоги.

18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані,

– написав Олег Кіпер о 13:04.

Пізніше очільник ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до 39, серед них – 4 дітей віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти – у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє – у вкрай важкому стані.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!