Ракетний удар по будинках в Одесі: 8 жертв, кількість поранених стрімко зросла
Росія 18 листопада завдала ракетного удару по будинках в Одесі. Окупанти вбили щонайменше 8 людей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.
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Мер наголосив, окупанти підступно спрямували ракету у житлову забудову, район ділової активності.
Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах,
– підкреслив Геннадій Труханов.
Голова ОВА в ефірі телемарафону розповів, що серед жертв – цивільні. Також загинув поліцейський і представник екстреної медичної допомоги.
18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані,
– написав Олег Кіпер о 13:04.
Пізніше очільник ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до 39, серед них – 4 дітей віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти – у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє – у вкрай важкому стані.
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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!