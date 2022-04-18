В Одесі затримали чоловіка, який відстежував роботу військових та ТрО

Поліція затримала в Одесі чоловіка, який відстежував роботу військових та бійців ТрО. Він міг передавати дані окупантам.

Зловмисника помітили та затримали 17 квітня. Про це повідомила речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

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Зловмисник стежив за військовими та представниками ТрО біля блокпоста. У його телефоні знайшли відео й з інших блокпостів.

В Одесі біля блокпоста був затриманий чоловік, який відстежував роботу військових та представників тероборони. У нього в телефоні було багато відео роботи інших блокпостів на Одещині,

– розповідає Марченко.

Зловмисника передали слідчим для встановлення всіх обставин.

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