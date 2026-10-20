Наводила удари по порту та Нацгвардії: в Одесі затримали агентку ФСБ

В Одесі 19 жовтня затримали агентку ФСБ, яка готувала координати для ракетно-дронових ударів Росії по місту. Основними цілями ворога були бази Нацгвардії, нафтопереробні підприємства та портова інфраструктура.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як коригувальниця шпигувала з транспорту та де її затримали?

Ворожою коригувальницею виявилася торгова представниця місцевої харчової компанії. До уваги російської спецслужби одеситка потрапила, коли шукала додаткового заробітку в телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування зв'язок із кураторами зловмисниця підтримувала через спільника. Ним виявився співробітник одного з відділів окупаційного МВС РФ у тимчасово анексованому Криму.

За інструкціями окупантів жінка фіксувала зосередження особового складу та військової техніки, позначаючи координати на картах Google. Окремим завданням була передача даних про великі логістичні вузли в одеському порту.

Задля маскування розвідвилазок фігурантка регулярно змінювала маршрути громадського транспорту. З вікон автобусів і тролейбусів вона потай знімала розташування стратегічних цілей на смартфон.



Скрини переписки ворожої агентки із замовниками / Фото СБУ

Кіберфахівці та слідчі затримали підозрювану на гарячому під час дорозвідки біля чергового об'єкта. У затриманої вилучили мобільний телефон із доказами листування зі спецслужбами країни-агресорки.

Слідчі оголосили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Суд відправив одеситку під варту без можливості внесення грошової застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині правоохоронці затримали агентку, яка навела ворожий удар на стратегічний об'єкт і звітувала кураторам про завдані руйнування.

Крім того, раніше 24 канал розповідав про затримання ворожих агентів у Дніпрі та Слов'янську, які відстежували пересування колон техніки Сил оборони та передавали координати міських автозаправних станцій.