В Одесі завершили пошукову операцію: Клименко назвав кількість жертв

Росія вдарила "Шахедом" по житловій багатоповерхівці в Одесі. Пошуково-рятувальна операція тривала майже 2 доби.

Приблизно о 20:42 3 березня глава МВС Ігор Клименко повідомив про завершення операції. Нагадаємо, що російська атака дронами на Одесу сталася у ніч з 1 на 2 березня.

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Що відомо про кількість загиблих

Міністр внутрішніх справ заявив, що рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи в Одесі. За його словами, внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них – 5 дітей.

Рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини – дівчинки 2016 року народження. Найменшій жертві цього терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього 4 місяці,

– написав Клименко.

Глава МВС подякував кожному, хто у ці дні був на місці події та був поруч із потерпілими.