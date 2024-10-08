Кричала "Ахмат – сила, а Росія – міць": в Одесі жінка намагалася повісити триколор на пам'ятник
Джерело:Поліція Одещини
В Одесі ввечері 8 жовтня трапився скандал. Жінка намагалася повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II, але їй завадили перехожі.
Наразі з громадянкою працюють правоохоронці. Про це повідомили у поліції Одеської області.
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Що відомо про інцидент в Одесі з жінкою і триколором
Про інцидент ввечері 8 жовтня першими повідомили місцеві телеграм-канали. На кадрах можна побачити, як жінка в сонцезахисних окулярах і спортивному вбранні піднялася на постамент, де раніше стояв монумент "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II.
Жінка розгорнула російський прапор і намагалася закріпити його на пам'ятнику. Однак це помітила група перехожих, яка завадила її діям.
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Тоді ж очевидці вимагали, щоб жінка припинила свої дії, а потім між ними спалахнула сутичка. Одному з чоловіків вдалося вирвати з її рук російський триколор.
Окрім того, люди нагадали жінці, що буквально цього ж вечора Росія завдала удару по місту, внаслідок чого загинула людина. Та у відповідь почала сперечатися та казати, що, мовляв, ракети по Одесі запустила не Росія, а зараз йде "гібридна війна".
Коли жінку примусили зняти окуляри, вона сказала російською: "Ахмат" – сила, Росія – міць, Аллаху акбар, Бог – один, рєбята".
Що кажуть у поліції про скандал
Зрештою на місце події прибули правоохоронці. За даними місцевих ЗМІ, спочатку російський триколор перехожі хотіли спалити, але зрештою передали поліції.
У поліції Одещини зазначили, що встановлюють обставини інциденту, що стався 7 жовтня ввечері на Європейській площі.
Особа громадянки встановлена, з нею на місці події працюють поліцейські, вилучаються речові докази,
– заявили у поліції.
Зрештою поліцейські підкреслили, що жінку буде доставлено до територіального підрозділу поліції та надано правову кваліфікацію її діям.
Поліція займається жінкою, яка хотіла повісити російський прапор в Одесі / Фото поліції Одещини
Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що жінкою, яка намагалася розвісити російський прапор в Одесі, вже займається СБУ. Раніше вона могла бути у розшуку за сепаратизм.