Одесити знайшли, як змусити ДТЕК "Одеські електромережі" виконати роботи у будинку безкоштовно

Мешканці комплексу Малинки, що на Малиновського, 18 кілька років чекають на реконструкцію своєї трансформаторної підстанції. Близько року тому вони вже виходили на вулиці, щоб добитися справедливих тарифів для свого будинку, а тепер вони вимагають у ДТЕК повернути гроші, які сплатив будинок за своє підключення до мереж.

Люди посилаються на норму закону, згідно якої, якщо монополіст ДТЕК не виконує підключення будинку вчасно, він зобов'язаний виконати роботи безкоштовно.

"Згідно з відповіддю НКРЕКП "Одеські електромережі" мали виконати підключення ще 20-го січня 2022 року, – розповів керівник керуючої компанії Максим Висотченко. Зараз березень 2023 року. Терміни зірвані більше ніж на рік. За договором, у разі перевищення терміну на 120 днів виконавець зобов'язаний повернути 80% оплачених коштів".

На сьогоднішній день будинок ще заживлений, як то кажуть «від будівельників», на тимчасовому обладнанні. Доступна лише третина з необхідної потужності. Через це, кажуть жителі, електрика постійно зникає, а в період екстрених відключень доводилося по кілька годин чекати на співробітників ДТЕК, які вручну подавали світло.

Одесити знайшли, як вирішити проблему:

Через це, замість трьох годин, як у більшості одеситів, Малинки отримували світло на 15 хвилин, а могли сидіти без електрики цілодобово.

Зараз війна, люди не планують перекривати дороги і розраховують, що юридичний механізм повернення коштів змусить монополіста збільшити їм потужність у 3 рази, як передбачено договором. Крім того, на свої збори жителі покликали громадських діячів, щоб поділитися з ними юридичною практикою, яка стане в нагоді іншим ОСББ, де так само роками не виконуються договори.