В Одеській області помітили смерч: у мережі поділилися відео явища природи

У мережі показали відео природного явища біля траси Київ – Одеса. Смерч вирував удень 14 липня на Одещині.

Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Смерч на Одещині

В одеських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому смерч вирував у полі неподалік дороги.

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На кадрах видно темну воронку, яка оберталася навколо земної поверхні та підіймала пил і рослинність. За словами очевидців, смерч вирував у полі неподалік траси Київ – Одеса вдень в Одеській області.

Даних про постраждалих унаслідок природного явища немає. Попередньо, смерч торкнувся населених пунктів та не спричинив руйнування.

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На кадрах можна побачити, що вихор був чітко видимий з дороги, і спостерігався з кількох кілометрів.