В Одеській області помітили смерч: у мережі поділилися відео явища природи
- В Одеській області 14 липня зафіксували смерч поблизу траси Київ – Одеса, який підняв пил і рослинність.
- Смерч не спричинив руйнувань чи постраждалих, і це явище було знято на відео очевидцями.
У мережі показали відео природного явища біля траси Київ – Одеса. Смерч вирував удень 14 липня на Одещині.
Про це пише 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Смерч на Одещині
В одеських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому смерч вирував у полі неподалік дороги.
Смерч в Одеській області: дивіться відео свідків
На кадрах видно темну воронку, яка оберталася навколо земної поверхні та підіймала пил і рослинність. За словами очевидців, смерч вирував у полі неподалік траси Київ – Одеса вдень в Одеській області.
Даних про постраждалих унаслідок природного явища немає. Попередньо, смерч торкнувся населених пунктів та не спричинив руйнування.
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На кадрах можна побачити, що вихор був чітко видимий з дороги, і спостерігався з кількох кілометрів.