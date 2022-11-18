Одеські митники вилучили у чоловіка на пункті пропуску американський літак

В Одеській області митники вилучили літак Cessna 182R Skylane. Це сталося на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора".

Громадянин України віз літак до Молдови на причепі вантажівки. Про це повідомили в Одеській митниці.

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Чоловіку загрожує чималий штраф

Як з'ясували на митниці, літак ввезли під зобов'язання про зворотне вивезення у термін, який сплив три місяці тому.

Через перевищення строку ввезення літака його забрали у власника. Після рішення суду повітряне судно можуть конфіскувати або накласти на чоловіка штраф у розмірі 170 000 гривень.



Американський літак CESSNA 182R / Фото Одеської митниці



Митники вилучили літак / Фото Одеської митниці

У митниці зазначили, що чотиримісний літак Cessna 182R Skylane тимчасово вилучили. Справу планують скерувати до суду, який вирішить подальшу долю повітряного судна.

На українській митниці знайшли гелікоптер

У жовтні українські антикорупційні структури знайшли на Одеській митниці гелікоптер Мі-2, який ще 8 місяців тому мав відправитись на передову.

Наразі ДБР розслідує справу, встановлює власників техніки та обставини переміщення гвинтокрила. Окрім того, у відомстві наголосили, що покарають усіх винних посадовців митниці, які під час повномасштабної агресії Росії проти України не сприяли тому, щоб Мі-2 вчасно розмитнили.

За словами Офісу Генпрокурора гелікоптер перебував на митниці, взагалі, з 2007 року. Силовики уже вилучили вертоліт і розв'язують питання про передачу його Збройним Силам України.

ДБР уже не вперше фіксує масштабні зловживання на Одеській митниці. Загалом задокументовано збитків державі на 300 мільйонів гривень.

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