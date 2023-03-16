В Одеській області затримали чоловіка на блокпосту і мобілізували: адвокат заявив про знущання

В Одеській області на блокпосту затримали 28-річного чоловіка з Черкаської області. Його силоміць доправили до обласного центру комплектування в Одесі.

Про це повідомив адвокат жителя Черкащини Віктор Маслій. Він розповів, що Василя Кириченка затримали 6 березня на блокпосту біля міста Білгород-Дністровський люди у військовій формі.

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Як затримали чоловіка

За словами адвоката, чоловік рухався автомобілем. На Одещині перебував у справах, тимчасово: він проживає у селищі Княже на Черкащині.

Після затримання Кириченка доставили до Одеського обласного центру комплектування, де змушували підписати порожні бланки проходження військово-лікарської комісії.

Адвокату, який прибув до центру комплектування, не дозволили зустрітись з клієнтом. Тож він викликав поліцію.

"Ми чекали на поліцію чотири години. Слідчо-оперативна група таки приїхала. Ми написали заяву щодо позбавлення волі, викрадення паспорта. Працівники поліції підійшли до контрольно-пропускного пункту військкомату. Запитали чи є в них така-то людина. Ті відповіли, що є. І на цьому все: їх (поліцейських – 24 Канал) робота закінчилась. Звертались до військової спеціалізованої прокуратури Одеської області. Там повідомили, що не можуть допомогти", – пояснив юрист.

Маслій стверджує, що Кириченка не мали права затримувати, та наполягає, що той має проходити військово-лікарську комісію у Черкаській області, де перебуває на обліку.

Крім поліції, адвокат звернувся до суду, а також подав заяву до Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Що кажуть в Одеському ТЦК

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування прокоментували ситуацію щодо затримання 28-річного Василя Кириченка з Черкаської області.

Там повідомили, що хлопець пройшов військово-лікарську комісію і зараз перебуває у військовій частині.

"З людиною все добре, він зараз служить. Два дні він побув на збірному пункті, потім його закомплектували у військову частину, на яку він сам погодився. Йому дали вибір куди йти служити, повідомлення в військкомат, де він перебував на обліку, відправлено, що він взятий на тимчасовий облік, і призваний у таку-то військову частину. Все, згідно з законом. Немає такого закону, який забороняє з якогось військкомату призивати", – прокоментувала прессекретарка обласного ТЦК Ірина Драган.

Адвокат каже про протилежне

Водночас адвокат чоловіка каже, що до нього застосовують тортури.

"Здійснюються погрози, що якщо він самостійно не пройде ВЛК, то його змусять пройти. Вже видали їм форму, ночами підіймають по тривозі, змушують відтискатися, бігати, тобто вчиняються відносно нього тортури, катування", – розповів він.



Листування адвоката / Фото надане Суспільному

В офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини Віктору повідомили, що розглядатимуть його заяву, дотримуючись черги.