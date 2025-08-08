Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одещини.

Що відомо про катування підлітка на Одещині?

За даними слідства, подія трапилася 6 серпня. Сестра 16-річного хлопця повідомила правоохоронцям, що група осіб зв’язала її брата липкою стрічкою, знущалася з нього та знімала процес на відео.

У поліції зазначили, що вже встановили всіх причетних до інциденту. Наразі з ними працюють слідчі.

Правоохоронці кваліфікували справу за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб та катування, вчинене групою осіб. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

