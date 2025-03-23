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24 Канал Головні новини В Одеській області у відділку поліції стався вибух: загинула жінка
23 березня, 18:21
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В Одеській області у відділку поліції стався вибух: загинула жінка

Софія Рожик

У місті Біляївка на Одещині увечері 23 березня у відділку поліції стався вибух. Там загинула жінка.

Правоохоронці працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини.

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Що відомо про вибух у поліцейському відділку на Одещині

Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ.

Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом,
– написали у поліції.

У соцмережах також поділилися кадрами із місця події.

Обережно, нецензурна лексика! Вибух у будівлі поліції на Одещині: дивіться відео

Місцеві ЗМІ також стверджують, що загибла жінка принесла до відділку поліції пакет із вибухівкою. Після цього й пролунав вибух.

У соцмережах також опублікували кадри приміщення усередині.

Обережно, нецензурна лексика! Вибух у будівлі поліції в Біляївці: дивіться відео

 