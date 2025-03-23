В Одеській області у відділку поліції стався вибух: загинула жінка

У місті Біляївка на Одещині увечері 23 березня у відділку поліції стався вибух. Там загинула жінка.

Правоохоронці працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одещини.

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Що відомо про вибух у поліцейському відділку на Одещині

Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ.