В Одеській області заборонили плавати деякими гирлами річки Дунай через міни
20 квітня 2022 , 20:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Через велику мінну небезпеку влада Одещини заборонила плавати деякими гирлами річки Дунай.
Список заборонених для плавання гирл опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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Заборонено плавати:
- вхід в гирло Очаківське (0−6 км);
- Прорва;
- Полуденне;
- Потапове;
- Анкудінове;
- Бистре;
- Восточне;
- Циганське;
- частина Старостамбульського від гирла Лімба до точки впадання в Чорне море;
- зʼєднувальний канал;
- Жебриянівська бухта
Зауважимо, що очільники адміністрацій різних областей попереджають про такі небезпеки своїх громадян. Тому необхідно дотримуватись правил та прислухатись до заборон, аби зберегти собі життя.
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