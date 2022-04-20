В Одеській області заборонили плавати деякими гирлами річки Дунай через міни

20 квітня 2022 , 20:25
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Джерело:

телеграм Сергія Братчука

Через велику мінну небезпеку влада Одещини заборонила плавати деякими гирлами річки Дунай.

Список заборонених для плавання гирл опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Заборонено плавати: 

  • вхід в гирло Очаківське (0−6 км);
  • Прорва;
  • Полуденне;
  • Потапове;
  • Анкудінове;
  • Бистре;
  • Восточне;
  • Циганське;
  • частина Старостамбульського від гирла Лімба до точки впадання в Чорне море;
  • зʼєднувальний канал;
  • Жебриянівська бухта

Зауважимо, що очільники адміністрацій різних областей попереджають про такі небезпеки своїх громадян. Тому необхідно дотримуватись правил та прислухатись до заборон, аби зберегти собі життя.

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Автор: Ірина Грицик