В Одеській області заборонили плавати деякими гирлами річки Дунай через міни

Через велику мінну небезпеку влада Одещини заборонила плавати деякими гирлами річки Дунай.

Список заборонених для плавання гирл опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Заборонено плавати:

вхід в гирло Очаківське (0−6 км);

Прорва;

Полуденне;

Потапове;

Анкудінове;

Бистре;

Восточне;

Циганське;

частина Старостамбульського від гирла Лімба до точки впадання в Чорне море;

зʼєднувальний канал;

Жебриянівська бухта

Зауважимо, що очільники адміністрацій різних областей попереджають про такі небезпеки своїх громадян. Тому необхідно дотримуватись правил та прислухатись до заборон, аби зберегти собі життя.

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