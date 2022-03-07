В Одеській ОВА показали, як знищували російський корабель

У Чорному морі українські військові підбили російський корабель. Згодом в Одеській обласній військовій адміністрації опублікували переможне відео.

Ворог знову відступив. На відео чути, як українські військові не приховують радості, вигукують: "попали, сука", "русскій корабель іди нах*й".

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Сьогодні підрозділи морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України, що захищають Одещину вразили ворожий корабель,

– йдеться у повідомленні.

Раніше президент Зеленський попереджав, що росіяни можуть бомбардувати Одесу. Якщо це станеться, то буде справжнім історичним злочином, наголосив політик.

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