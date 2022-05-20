В Одеській ОВА пояснили, скільки російських окупантів вже загинули на Зміїному

З'явилась інформація, що росіяни сформували 2 загони бойових кораблів, щоб закріпитись на Зміїному. Навіть військове командування визнає свої втрати на острові.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає 24 канал.

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"Я вкотре наголошую, що це селище Біле Ізмаїльського району Одеської області. Хоч ми говоримо про острів Зміїний, але в Одесі називаємо його не інакше як Зміїбаєвка – морська філія Чорнобаївки. Навіть на Росії почали визнавати свої втрати на острові Зміїному", – розповів Братчук.

Окупанти дізнаються про кількість своїх вбитих

За словами речника, 19 травня в окупантів були публікації, що у Севастополі ховали чергових морських піхотинців чи розвідників. Він зазначив, що це відбувається фактично кожного дня. Тобто загарбники дають певну дозовану інформацію.

Звичайно, росіяни дізнаються, скільки там загинуло. Мова йде про десятки. Сподіваюсь, що з часом Зміїний, як і всю Україну, звільнять від рашистів. Росіяни розглядають цей клаптик землі як певний плацдарм,

– пояснив Братчук.

За його словами, все ще є Чорноморський флот. Братчук сказав, що, на його думку, проблема з блокадою Одеського порту може розв'язатись лише в одному найголовнішому випадку – коли зникне Чорноморський флот Росії.

"Екіпаж "Москви" чекає і відкрив всі свої обійми. Світ не залишиться без української пшениці", – додав Братчук.

Ситуація в Одесі

Відпочивати на пляжах Чорного моря небезпечно. Є загроза висадки російського десанту й мін.

"Ми говоримо про це щодня. Люди, які виходять на наші пляжі чи навіть намагаються купатися у морі, йдуть на смертельний ризик. Я б назвав їх, чесно кажучи, самогубцями. Міни постійно прибувають до чорноморського узбережжя по всій території Одеської області. Вони надзвичайно небезпечні", – заявив речник.

Він подякував фахівцям Військово-морських сил, що знешкоджують ці міни й повторив, що для людей, які таки нехтують безпекою, це болюча й миттєва смерть.

"Не знайдуть ні ніг, ні рук, ні голови, – додав речник.

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