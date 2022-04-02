В Одеській ОВА відповіли на загрозу з боку Придністров'я

У Генштабі повідомили, що Росія активізовує свої війська у Придністров'ї для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні. На цьому напрямку справді є певні ризики.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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"Єдине, що можу додати, наскільки мені відомо, морально-психологічний стан так званих вояків так званої ПМР, ще раз нагадаю, що це тимчасово окупована територія Молдови, залишається досить низьким", – розповів він.

Це, звісно, не означає, що їх не примусять, як й інше російське гарматне м'ясо, брати участь у можливих бойових діях. Такі провокації справді є.

Однак морально-психологічний стан дуже низький, бо вони бачать, що відбувається, як ЗСУ відповідають агресору. Навряд чи хтось з них хоче гнити у степах під Миколаєвом, Маріуполем або Одесою,

– додав Братчук.

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