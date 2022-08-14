Надихнув Миколаїв, – в Одеській ОВА заявили про збільшення числа виявлених колаборантів
В Одесі триває контрдиверсійна робота із затриманими колаборантами та проводяться оперативно-слідчі дії.
В ефірі 24 каналу це підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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Він навів приклад затримання людини, в якої дома знайшли боєприпаси та зброю. Можна провести паралелі, що вона дійсно причетна до якихось диверсійних дій.
Що стосується колаборантів та так званих агітаторів в соціальних мережах – їх виявляють. Скажімо так, рівень їх виявляння став набагато більший. Практично кожного дня знаходять таких людей,
– повідомив Сергій Братчук.
За його словами, одесити також дуже активно працюють та допомагають в цьому напрямку. Майже всі їх дані – підтверджуються.
Сергій Братчук додав, що, можливо, на це наштовхнув приклад Миколаєва. Адже там намагалися виявити корегувальників та оголошували подовжену комендантську годину.
Дивіться відео: Братчук про ситуацію в Одесі
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