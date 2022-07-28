В Одеському порту спалахнула пожежа

Уночі 28 липня в порту Одеси спалахнула пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники.

Варто зазначити, що тривоги у місті не було, тому найімовірніше, пожежа не пов'язана з "прильотами". Це, на жаль, не перший подібний випадок.

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Що відбувається в Одесі

Місцеві мешканці повідомляють про потужну пожежу в порту. Причини займання поки що невідомі.

На Одещині це вже, на жаль, не перший випадок. 19 липня на Одещині спалахнула пожежа в порту Рені. Тоді причиною займання стала розгерметизація цистерни автомобільного бензовоза.

На жаль, тоді трагедія забрала життя 1 людини. Ще 1 опинилася у лікарні з 95% опіків тіла.

З Одеського порту мають вивозити зерно

Відповідно до Стамбульських угод, Одеський порт є одним із 3, через які здійснюватимуть експорт зерна з України. Цей документ підписала наша держава з Туреччиною та ООН. Таку ж угоду підписала росія.

Однак наступного дня росія завдала ракетного удару по порту в Одесі. Окупанти намагались поцілити у зерносховище, проте їм це не вдалось. росія відхрещувалася від атаки, однак потім представниця ворожого мзс марія захарова визнала, що за ударом стоїть саме країна-агресоркаю.

У МЗС України назвали обстріл з боку окупантів – "плювком путіна в обличчя генсека ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Ердогана".

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