Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков 20 квітня повідомив про народження лоша поні. Він додав, що новороджена тваринка відчуває себе добре.

Це не перше поповнення в Одеському зоопарку. За останні кілька місяців тут народилось понад 10 різних тварин.

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Що відомо про лоша поні

Лоша поні майже одразу самостійно звелось на ноги.

Мати відноситься до дитинчати з усією відповідальністю, ніжністю, любов'ю і турботою,

– зазначає директор.

Очільник зоопарку додав, що ім'я обиратимуть трохи згодом на традиційному одеському конкурсі, який проводять щорічно "Дай ім'я малюку".



Новонароджене лоша поні / Фото "Думская"

Зверніть увагу! Нещодавно в Одеському зоопарку народилось мале верблюжатко. Воно теж майже одразу звелось на ноги, і перші дні провело разом з мамою. Ім'я малюку теж обиратимуть на міському конкурсі.