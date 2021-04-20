В Одеському зоопарку поповнення: народилося лоша поні – фото
Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков 20 квітня повідомив про народження лоша поні. Він додав, що новороджена тваринка відчуває себе добре.
Джерело:"Думская"
Це не перше поповнення в Одеському зоопарку. За останні кілька місяців тут народилось понад 10 різних тварин.
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Що відомо про лоша поні
Лоша поні майже одразу самостійно звелось на ноги.
Мати відноситься до дитинчати з усією відповідальністю, ніжністю, любов'ю і турботою,
– зазначає директор.
Очільник зоопарку додав, що ім'я обиратимуть трохи згодом на традиційному одеському конкурсі, який проводять щорічно "Дай ім'я малюку".
Новонароджене лоша поні / Фото "Думская"
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