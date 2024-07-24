Росіяни масовано атакують Одещину "Шахедами": туди прямували десятки дронів

Одеській області пізно вночі 24 липня масовано атакували безпілотники. Росіяни запустили по регіону свої дрони-камікадзе типу "Шахед".

Через це по всій області пролунали сирени. 24 Канал закликає одеситів перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про масовану атаку Одеської області

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 01:38. Повітряні сили попереджали про рух російсько-іранських "Шахедів" у тому напрямку.

Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини,

– писали військові.

Уже о 01:47 Повітряні сили закликали жителів Ізмаїльського району Одещини залишатися в укриттях, адже у туди летять "Шахеди".

У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" написали, що дрони-камікадзе летять у бік Татарбунар Одеської області. Тому представники каналу закликали громадян слідкувати за попередженнями, адже антидронова робота буде активною в Одеській області.

О 02:08 у телеграм-каналі Monitor попереджали, що на Ізмаїл, Рені і весь Ізмаїльський район буде масована дронова атака. Тому також закликали громадян лишатися в укриттях.

О 02:30 місцеві телеграм-канали і монітори повідомили про перші вибухи в Ізмаїлі. Далі гучні звуки пролунали о 02:47 і о 02:52.

Монітори також пишуть, що, за попередніми даними, у самому Ізмаїлі є руйнування після атаки. Водночас на місто, станом на 03:03, продовжують летіти "Шахеди".