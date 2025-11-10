10 разів лунала тривога: ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини
- Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області дронами.
- Один дрон спричинив наслідки, але жертв чи постраждалих немає.
Російська армія атакувала Одещину вдень 10 листопада. Під атакою знову була цивільна інфраструктура.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Дивіться також Путін у тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на фронті, вона для нього патова, – Зеленський
Що атакували росіяни на Одещині?
Удень в понеділок, 10 листопада, окупанти запустили дрони на Одеську область, жителі чули вибухи приблизно о 10:30. Ворог застосував БпЛА проти цивільної інфраструктури. Загалом в регіоні повітряну тривогу оголосили 10 разів.
Один з ворожих дронів упав на дах приватного будинку в Одеському. Покрівлю й перекриття було частково зруйновано, однак пожежа не відбулася. Повідомлень про загиблих чи постраждалих також не було.
На місці працюють відповідні служби, правоохоронці фіксують сліди чергового злочину ворога проти мирної Одещини,
– написав Кіпер.
Де ще була атака ворога 10 листопада?
Вночі окупанти вдарили дронами по Синельниківському району та Нікополю, що на Дніпропетровщині. Через атаку частково пошкоджено купол храму та покрівля в банку. Жертв та поранених немає.
Також російські війська вгатили по житловому сектору Краснопільської громади Сумщини. Одна людина травмована. Пожежа виникла в приватному будинку.
Вночі 10 листопада ворог атакував нашу територію двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і 67 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів. ППО змогла знищити 52 ворожі БпЛА різних типів на Сході, Півдні та в Центрі країни.